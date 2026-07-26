Borba sa vremenom na Elbrusu: Spasioci evakuisali tela dvojice planinara, potraga se nastavlja

Spasioci su sa Elbrus evakuisali tela dvojice stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine, saopštila je regionalna uprava ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS).

„Spasioci su evakuisali tela dvojice planinara do poljane Azau i predali ih istražno-operativnoj grupi. Loše vremenske prilike – mećava i olujni vetar – onemogućile su pronalazak i evakuaciju tela preostale trojice planinara“, navodi se u saopštenju. Nastavak potrage planiran je rano ujutru u ponedeljak. U mežuvremenu, regionalna uprava Istražnog komiteta Rusije saopštila je da su još trojica stradalih planinara pronađena na Elbrus, ali još nisu evakuisana. U