Borba sa vremenom na Elbrusu: Spasioci evakuisali tela dvojice planinara, potraga se nastavlja

Sputnik pre 3 sata
Borba sa vremenom na Elbrusu: Spasioci evakuisali tela dvojice planinara, potraga se nastavlja

Spasioci su sa Elbrus evakuisali tela dvojice stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine, saopštila je regionalna uprava ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS).

„Spasioci su evakuisali tela dvojice planinara do poljane Azau i predali ih istražno-operativnoj grupi. Loše vremenske prilike – mećava i olujni vetar – onemogućile su pronalazak i evakuaciju tela preostale trojice planinara“, navodi se u saopštenju. Nastavak potrage planiran je rano ujutru u ponedeljak. U mežuvremenu, regionalna uprava Istražnog komiteta Rusije saopštila je da su još trojica stradalih planinara pronađena na Elbrus, ali još nisu evakuisana. U
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Nova tragedija na Elbrusu: Pronašli telo još jednog planinara, nije preživeo ledenu oluju

Nova tragedija na Elbrusu: Pronašli telo još jednog planinara, nije preživeo ledenu oluju

Telegraf pre 3 sata
Tužan kraj potrage na Elbrusu: Pronađena tela još troje alpinista iz BiH

Tužan kraj potrage na Elbrusu: Pronađena tela još troje alpinista iz BiH

Mondo pre 3 sata
Pronađena tela još troje planinara iz BiH na Elbrusu

Pronađena tela još troje planinara iz BiH na Elbrusu

Telegraf pre 3 sata
Pet alpinista iz BiH poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Pet alpinista iz BiH poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Vreme pre 5 sati
Pet bosanskohercegovačkih alpinista poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Pet bosanskohercegovačkih alpinista poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Vreme pre 5 sati
Otkriven uzrok tragedije na Elbrusu: Ruski spasioci otkrili šta je prethodilo pogibiji alpinista iz BiH

Otkriven uzrok tragedije na Elbrusu: Ruski spasioci otkrili šta je prethodilo pogibiji alpinista iz BiH

Večernje novosti pre 6 sati
Petoro alpinista iz BiH poginulo tokom silaska sa ruskog vrha Elbrus na Kavkazu

Petoro alpinista iz BiH poginulo tokom silaska sa ruskog vrha Elbrus na Kavkazu

Insajder pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKavkazRusija

Balkan, najnovije vesti »

Zastrašujući fenomen pogodio Hrvatsku! Desilo se već dva puta za samo 7 dana, ljudi u panici!

Zastrašujući fenomen pogodio Hrvatsku! Desilo se već dva puta za samo 7 dana, ljudi u panici!

Blic pre 1 sat
More progutalo rivu: Hvar ponovo pod vodom, turisti u neverici gledali šta se dešava

More progutalo rivu: Hvar ponovo pod vodom, turisti u neverici gledali šta se dešava

Mondo pre 59 minuta
Čopor pasa napao muškarca (63) u Pavlovcu, protiv vlasnice podneta prijava

Čopor pasa napao muškarca (63) u Pavlovcu, protiv vlasnice podneta prijava

Newsmax Balkans pre 1 sat
Drama na Jadranu! More se izlilo preko rive, poplavljeni restorani i kafići na Hvaru, jak vetar obustavio brojne brodske…

Drama na Jadranu! More se izlilo preko rive, poplavljeni restorani i kafići na Hvaru, jak vetar obustavio brojne brodske linije (video)

Kurir pre 1 sat
Stari Grad na Hvaru pod morem treći put, meteocunami dostigao 40 centimetara

Stari Grad na Hvaru pod morem treći put, meteocunami dostigao 40 centimetara

Euronews pre 2 sata