Pacijentkinja iz Srbije započinje lečenje ruskom vakcinom protiv raka

Sputnik pre 1 sat
Pacijentkinja iz Srbije započinje lečenje ruskom vakcinom protiv raka

Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

On je izjavio da su na korak od primene ove terapije za našu državljanku i da je zajedno sa profesorom Sergejem Boljevićem, koji je s njim glavni koordinator ruskog tima za odlazak pacijenata sa ovih prostora u Rusiju na lečenje, u prethodnom periodu mnogo radio na otklanjanju administrativnih proceduralnih problema. Jakovljević je istakao i da veruje u uspeh ove terapije, jer ima vrhunsku naučnu logiku i potporu, ali da, kako je naveo, kao i sve nove stvari i za
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Glas Šumadije pre 1 sat
Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

RTK pre 1 sat
Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Euronews pre 2 sata
"Na korak smo od primene" Srpkinja uskoro kreće na lečenje ruskom vakcinom protiv raka

"Na korak smo od primene" Srpkinja uskoro kreće na lečenje ruskom vakcinom protiv raka

Blic pre 3 sata
Prof. Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu počinje lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka

Prof. Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu počinje lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka

Newsmax Balkans pre 3 sata
Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

Jakovljević: Prva pacijentkinja iz Srbije u avgustu na terapiji protiv raka u Rusiji

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VakcinaRusijaKragujevacdruštvo

Društvo, najnovije vesti »

"Ljudi osećaju pritisak da je odlazak na more nužan": Psihološkinja o teretu koji sami sebi postavljamo (VIDEO)

"Ljudi osećaju pritisak da je odlazak na more nužan": Psihološkinja o teretu koji sami sebi postavljamo (VIDEO)

Insajder pre 50 minuta
Od Škotske do Kragujevca: Elizabet Ros, doktorka koja je prkosila običajima

Od Škotske do Kragujevca: Elizabet Ros, doktorka koja je prkosila običajima

BBC News pre 35 minuta
Potpuno pomračenje Sunca i Perseidi 12. avgusta – pripremite se za najspektakularniju noć za posmatranje neba

Potpuno pomračenje Sunca i Perseidi 12. avgusta – pripremite se za najspektakularniju noć za posmatranje neba

RTS pre 40 minuta
Revolucionarno otkriće u Srbiji! Nova metoda lečenja aritmije srca u Kragujevcu daje novu nadu pacijentima

Revolucionarno otkriće u Srbiji! Nova metoda lečenja aritmije srca u Kragujevcu daje novu nadu pacijentima

Blic pre 50 minuta
Senzacija u Donjem Međurovu: Selo sa najviše gnezda belih roda južno od Dunava (foto)

Senzacija u Donjem Međurovu: Selo sa najviše gnezda belih roda južno od Dunava (foto)

Blic pre 10 minuta