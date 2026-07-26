Pacijentkinja iz Srbije započinje lečenje ruskom vakcinom protiv raka

Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

On je izjavio da su na korak od primene ove terapije za našu državljanku i da je zajedno sa profesorom Sergejem Boljevićem, koji je s njim glavni koordinator ruskog tima za odlazak pacijenata sa ovih prostora u Rusiju na lečenje, u prethodnom periodu mnogo radio na otklanjanju administrativnih proceduralnih problema. Jakovljević je istakao i da veruje u uspeh ove terapije, jer ima vrhunsku naučnu logiku i potporu, ali da, kako je naveo, kao i sve nove stvari i za