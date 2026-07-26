U manastiru kod Prizrena obeležena slava, tzv. kosovska policija pretresala vernike

U manastiru Svetih arhangela kod Prizrena danas je u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanjem slavskog kolača obeležena slava - Sveti Arhangel Gavrilo, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike.

Liturgiju je služio mitropolit raško-prizrenski Teodosije, koji je u svojoj besedi poručio da reč "Bog je sila moja" i danas drži Srbe na našem svetom Kosovu i Metohiji i istakao da ono što je Božije ne može proći niti ljudi mogu uništiti. Mitropolit je istakao da danas kada je najteže na našem svetom Kosovu i Metohiji, kada su gradovi ostali bez Srba, i u vreme kada preti opasnost i našim svetinjama i malobrojnim Srbima, vernici i poklonici sve više dolaze u