Balkan zavijen u crno nakon tragedije na Elbrusu: Ovako se hrvatski planinari opraštaju od Okanovića

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Balkan zavijen u crno nakon tragedije na Elbrusu: Ovako se hrvatski planinari opraštaju od Okanovića

Balkan je zavijen u crno nakon što je stigla vest da je na Elbrusu poginulo pet iskusnih planinara iz Bosne i Hercegovine.

Na najvišem vrhu Evrope život su izgubili Almir Krivdić, Nermin Talam, supružnici Alma i Denis Okanović i doktorka Meliha Čaušević. Svi oni bili su dugogodišnji planinari, učestvovali u spasilačkim akcijama i drugim društveno korisnim aktivnostima, a Zenicu i Bosnu i Hercegovinu predstavljali su na brojnim usponima širom sveta. U ekspediciji je učestvovalo sedam planinara, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspeli da prežive nesreću. Jedan od njih je uspeo da
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