Danas je Gavrilovdan: Vernici slave Božjeg glasnika, a običaji kažu da danas jedno nikako ne treba raditi!

Narodna verovanja i običaji

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) i njeni vernici 26. jula obeležavaju Sabor Svetog arhangela Gavrila, praznik posvećen jednom od najvažnijih nebeskih arhangela koji se u Svetom pismu pominje kao glasnik Božje volje. Arhangel Gavrilo bio je onaj koji je proroku Danilu objasnio viđenja, svešteniku Zahariji najavio rođenje Svetog Jovana Krstitelja, a Presvetoj Bogorodici doneo radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. Zbog svoje uloge glasnika spasenja, Sveti arhangel