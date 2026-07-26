Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Vojvodina u 2. kolu Superlige Srbije

U prostoru između dva evropska meča, fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine odigraće veliki derbi drugog kola Superlige Srbije na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 19 časova.

Crveno-beli su na gostovanju Larnu rešili posao kada je u pitanju prolazak u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona slavivši sa 4:0. Kampanju u Superligi započeli su ubedljivom pobedom nad Mačvom 5:0. Voša u reprizu finala Kupa Srbije iz prošle sezone ulazi nakon trećeg poraza na evropskoj sceni, pošto je i Ajaks izvesno rešio posao pred revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, pobedom u Novom Sadu od 4:1. "Lale" su u prvom kolu SLS bile bolje od