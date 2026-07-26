"Kristijan je tukao i nju i decu": Kristina Spalević završila u policiji, oglasila se iz stanice

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
"Kristijan je tukao i nju i decu": Kristina Spalević završila u policiji, oglasila se iz stanice

Slučaj koji danima trese domaću javnost ne jenjava.

Kristina Spalević se večeras uputila ka policijskoj stanici na Voždovcu, odlučna da istera istinu do kraja i priloži nove dokaze nadležnim organima protiv Kristijana Golubovića. Kako je sama ispričala u videu koji je podelila na Instagramu, pored ranijih optužbi za nasilje i ucene, u posed policije stigao je novi USB sa ključnim materijalima. - Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da
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