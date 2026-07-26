Mladić sa bombom uhapšen na Glifadi: Sprečeno ubistvo, zna se ko je bio meta

Grčka policija uhapsila je u subotu muškarca (30) u Glifadi, elitnom primorskom predgrađu Atine, kod koga je pronađena ručna bomba, sa kojom je, kako se sumnja, nameravao da izvrši napad na kuću bivšeg tužioca Vrhovnog suda.

Hapšenje je izvršeno nakon policijske akcije Uprave za organizovani kriminal, a muškarac kod koga je pronađena bomba bio je već neko vreme bio pod nadzorom, jer su vlasti imale indicije da se spremao da izvrši napad, prenosi Katimerini. Prema nezvaničnim informacijama, tridesetogodišnjak je egipatski državljanin, i navodno dobio naređenje da napadne kuću sudskog službenika, za koga veruje da je u pitanju bivši tužilac Vrhovnog suda Isidoros Dogijakos. Policijski