Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad: ministar Dobrint otkrio nove detalje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad: ministar Dobrint otkrio nove detalje
Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint, dodajući da je osumnjičeni za napad bio poznat policiji i bezbednosnim službama odranije zbog više krivičnih dela. "Sve što vidimo ukazuje na islamistički teroristički napad", rekao je nemački ministar na konferenciji za novinare, prenosi nemački javni servis za pokrajine Berlin-Brandenburg RBB. Prema njegovim rečima,
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