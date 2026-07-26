Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad: ministar Dobrint otkrio nove detalje

Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint, dodajući da je osumnjičeni za napad bio poznat policiji i bezbednosnim službama odranije zbog više krivičnih dela. "Sve što vidimo ukazuje na islamistički teroristički napad", rekao je nemački ministar na konferenciji za novinare, prenosi nemački javni servis za pokrajine Berlin-Brandenburg RBB. Prema njegovim rečima,