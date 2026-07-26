Šagalova gravura na izložbi u Muzeju lepih umetnosti u septembru

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Šagalova gravura na izložbi u Muzeju lepih umetnosti u septembru

Gravura "Akrobata sa violinom" Marka Šagala, koja je zaplenjena na francusko-švajcarskoj granici, biće u septembru izložena u francuskom Muzeju lepih umetnosti u Bezansonu, posle 20 godina koliko je provela zaboravljena u skladištu.

Francuske vlasti su 2006. godine presrele kamion koji je prevozio nekoliko umetničkih dela blizu švajcarske granice, među kojima su bili Šagalova gravura, koja je nastala 1924. godine, i crtež koji je 1959. godine napravio vajar i slikar Osip Zadkin, prenosi Swissinfor. Dva umetnička dela su zaplenjena jer nisu imala potrebne dozvole za napuštanje francuske teritorije a tom prilikom su uhapšene i dve osobe koje su se nalazile u kamionu koji ih je prevozio, koje su
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