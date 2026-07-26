Otkriven uzrok tragedije na Elbrusu: Ruski spasioci otkrili šta je prethodilo pogibiji alpinista iz BiH

ALPINISTI iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli na Elbrusu tokom uspona nisu na vreme uzeli u obzir naglo pogoršanje vremenskih uslova i trebalo je odmah da se vrate, saopštili su Sputnjiku u Planinskom spasilačkom odredu Ministarstva za vanredne situacije Rusije na Elbrusu.

Foto: Ivan Gubski / Zuma Press / Profimedia - Juče vremenski uslovi nisu bili najpovoljniji za uspon, a zatim su se naglo pogoršali – podigao se jak vetar. Trebalo je odmah da se vrate, ali to nisu učinili-rekao je sagovornik agencije. On je dodao da i sada jak vetar i snežna mećava otežavaju potragu za nestalim alpinistima. Ranije je Istražni komitet Rusije za region saopštio da je grupa od sedam alpinista krenula u uspon na Elbrus. Jedan od njih se spustio sa