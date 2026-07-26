Podignut nivo uzbune! Bujica progutala kampere, najmanje 10 mrtvih, strahuje se da će situacija biti još gora (foto)

KINESKO Ministarstvo vodnih resursa podiglo je danas nivo vanrednog odgovora za odbranu od poplava u provincijama Đangsi, Hunan i Guangdong sa četvrtog na treći nivo, zbog visokog rizika od planinskih bujičnih poplava izazvanih dejstvom tajfuna Noul.

Foto: Tanjug/Lu Hanxin/Xinhua via AP Đangsi se nalazi na istoku Kine, Hunan u centralnom delu zemlje, a Guangdong na jugu, prenosi Sinhua. Procene rizika pokazuju da će se 43 okruga na područjima ove tri provincije od 8 časova u nedelju do 8 časova u ponedeljak suočiti sa rizikom od bujičnih poplava na nivou crvenog upozorenja, što ukazuje na veliku verovatnoću pojave takvih nepogoda. Ministarstvo je uputilo još dva radna tima u Đangsi i Hunan kako bi na terenu