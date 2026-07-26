Putinova poruka Zapadu: Podelili ste Srbe u više država i pustili duha iz boce (video)

Večernje novosti pre 58 minuta
Putinova poruka Zapadu: Podelili ste Srbe u više država i pustili duha iz boce (video)

ODLUKA da se podeli srpski narod u više različitih država bile su suprotne principima UN, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa komandantima Tihookeanske, Severne, Baltičke i Crnomorske flote, kao i Kaspijske flotile.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev -Sada neću davati ocene, jer je to složen proces, ali odluke o podeli srpskog naroda u različite nacionalne države donete su na način koji ni na koji način nije bio u skladu sa principima na kojima su se zasnivale UN. Jednostavno su pustili duha iz boce, istakao je Putin. On je podsetio da su, svojevremeno, za vreme Mihaila Gorbačova, Rusiji obećali da se NATO neće širiti. -A onda je usledilo jedno proširenje za drugim. Uprkos
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