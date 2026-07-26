Rumunija optužila Rusiju: Zbog novih upada dronova u njen vazdušni prostor

PREDSEDNIK Rumunije Nikušor Dan optužio je danas Rusiju za narušavanje rumunskog vazdušnog prostora, nakon što je rumunska vojska treći put za tri dana oborila bespilotnu letelicu koja je ušla na teritoriju te članice NATO-a i Evropske unije.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija Dan je, pozivajući se na rezultate istrage, naveo da je bespilotna letelica oborena bila tipa "šahed", prenosi Euraktiv. -Nedopustivo je i neprihvatljivo da Ruska Federacija nastavi da narušava vazdušni prostor Rumunije, koji je istovremeno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije, poručio je Dan na društvenoj mreži Iks. Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da je ranije danas pozvalo ambasadora Rusije na