Tajfun Noul pogodio jug Kine: Dva dana će biti ekstremnih padaljvina i udara vetra

Večernje novosti pre 5 sati
Tajfun Noul pogodio jug Kine: Dva dana će biti ekstremnih padaljvina i udara vetra

VIŠE od 715.000 ljudi u kineskoj provinciji Guangdong danas je evakuisano zbog udara tajfuna Noul koji je pogodio južnu obalu Kine donoseći snažne udare vetra i obilne padavine zbog čega je proglašen najviši nivo upozorenja na bujične poplave.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ng Han Guan Noul, najjači tajfun koji je ove godine do sada pogodio Kinu, stigao je do kopna u okrugu Huidong u provinciji Guangdong oko 3.50 časova po lokalnom vremenu, saopštile su kineske vlasti. Očekuje se da će oluja tokom naredna dva dana doneti obilne do ekstremno obilne padavine velikom delu juga Kine, nakon što su područja Guangdonga i Hongkonga pogođena vetrovima olujne jačine. Kineske vlasti proglasile su najviši stepen upozorenja
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