Udar na Kijev u svanuće: Buknuli požari na tri lokacije, vatra guta skladište i napuštene objekte (foto/video)

Večernje novosti pre 24 minuta
Udar na Kijev u svanuće: Buknuli požari na tri lokacije, vatra guta skladište i napuštene objekte (foto/video)

RANO jutros ruske snage su napale Kijev, a napadi su izazvali požare u Desnjanskom, Ševčenkivskom i Solomjanskom okrugu, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii Prema svedočenju spasilaca u Desnjanskom okrugu je izgorelo skladište, zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, prenosi Unian. At night, Kyiv once again came under the Russian ballistic attack, sparking fires in three districts of the Ukrainian capital. Fortunately, no casualties this time. pic.twitter.com/0qsBuQKw1W — Douggie Fukkew (@MrFukkew) July 26, 2026 U Ševčenkivskom okrugu je izgorela napuštena
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