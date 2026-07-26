Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Guardianova lista 100 najboljih romana svih vremena možda i više od svega razotkrila je što se u anglosaksonskom svijetu danas ne čita. Bilo koja moja lista knjiga bi prije svega svjedočila o svim onim knjigama koje nisam pročitao...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Goran Vojnović je pisac, režiser i scenarista iz