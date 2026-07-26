Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Velike priče pre 10 minuta  |  Piše Goran Vojnović
Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Guardianova lista 100 najboljih romana svih vremena možda i više od svega razotkrila je što se u anglosaksonskom svijetu danas ne čita. Bilo koja moja lista knjiga bi prije svega svjedočila o svim onim knjigama koje nisam pročitao...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Goran Vojnović je pisac, režiser i scenarista iz
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Serbian News Media pre 10 sati
Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Radio sto plus pre 10 sati
Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Brnabić: Vučićeva porodica je na braniku Srbije

Pravo u centar pre 10 sati
Koh recept sa 6 jaja: Starinski desert koji uspeva svaki put

Koh recept sa 6 jaja: Starinski desert koji uspeva svaki put

Danas pre 18 sati
Vesna Goldsworthy: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Vesna Goldsworthy: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 23 sata
Rajko Grlić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Rajko Grlić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 2 dana
Deca će je obožavati, a bogami i vi! Domaća pileća pašteta koja se maže kao puter, a pravi se za 30 minuta

Deca će je obožavati, a bogami i vi! Domaća pileća pašteta koja se maže kao puter, a pravi se za 30 minuta

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

Đorđe BalaševićIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Velike priče pre 10 minuta
Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

RTV pre 5 minuta
Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Mondo pre 10 minuta
Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Beta pre 4 sati
Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Beta pre 4 sati