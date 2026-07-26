Poklanjanje novca građanima pred izbore: Granica gde prestaje tržišna ekonomija

Vranje - Nakon najave Aleksandra Vučića da će svim punoletnim građaniima 22. septembra biti isplaćeno po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda, a onima koji su nasledili akcije fonda dva ili tri puta toliko, postavilo se pitanje da li će akcionarima koji poseduju mnogo više od sedam besplatno dobijenih akcija sledovati višestruko veći iznosi.

Ministarstvo privrede je reklo da - neće. Naknada od 6.000 dinara, kako su istakli u ministarstvu, vezana je za status nosioca prava, a ne za stanje na vlasničkom računu. "Broj akcija ne uvećava iznos naknade i ne postoji (zakonska) odredba po kojoj bi ga uvećavao", istakli su u Ministarstvu privrede. Naslednici, pak, ostvaruju pravo na novčanu naknadu "pod uslovima i na način na koji bi ga ostvarilo lice čiji su naslednici". Advokat Goran Cvetković, koji se bavi