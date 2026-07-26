Pet alpinista iz BiH poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Vreme pre 1 sat
Pet alpinista iz BiH poginulo je na planini Elbrus u Rusiji

Dvojica bosanskohercegovačkih alpinista je preživelo a pet njih je poginulo na planini Elbrus u Rusiji

Pet bosanskohercegovačkih alpinista poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenosi danas Klix pisanje ruskog portal Lenta.ru. Pozivajući se na informacije ruskog Telegram kanala Shot, ruski mediji navode da su preživela samo dva člana alpinističke grupe. Jedan muškarac uspeo je samostalno da siđe s planine i dozove u pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Bilo ih je sedam Obojica preživelih su hospitalizovani. Vest da je grupa turista ostala
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