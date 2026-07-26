SAD obustavile nove udare na Iran, Tramp razmatra sledeći potez

Vreme pre 2 sata
SAD obustavile nove udare na Iran, Tramp razmatra sledeći potez

Sjedinjene Američke Države privremeno su obustavile vazdušne napade na Iran, dok administracija predsednika Donalda Trampa procenjuje mogućnost nastavka diplomatskih pregovora i izbegavanja šireg rata na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države donele su odluku da privremeno obustave noćne vazdušne napade na ciljeve u Iranu nakon 13 uzastopnih dana intenzivnog bombardovanja. Prema navodima izvora iz Pentagona i Bele kuće, vojne operacije su trenutno zamrznute, dok diplomatija pokušava da pronađe izlaz iz najteže krize u Persijskom zalivu. Odluka o pauziranju napada doneta je nakon sastanka u Beloj kući, na kom su učestvovali potpredsednik Džej Di Vens i načelnik Združenog
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