SAD obustavile nove udare na Iran, Tramp razmatra sledeći potez

Sjedinjene Američke Države privremeno su obustavile vazdušne napade na Iran, dok administracija predsednika Donalda Trampa procenjuje mogućnost nastavka diplomatskih pregovora i izbegavanja šireg rata na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države donele su odluku da privremeno obustave noćne vazdušne napade na ciljeve u Iranu nakon 13 uzastopnih dana intenzivnog bombardovanja. Prema navodima izvora iz Pentagona i Bele kuće, vojne operacije su trenutno zamrznute, dok diplomatija pokušava da pronađe izlaz iz najteže krize u Persijskom zalivu. Odluka o pauziranju napada doneta je nakon sastanka u Beloj kući, na kom su učestvovali potpredsednik Džej Di Vens i načelnik Združenog