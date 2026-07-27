Slepi putnik pronađen u Embraeru E195 Austrijan erlajnsa: Let za Beč kasnio dva sata

Aero.rs pre 1 sat  |  Predrag Vučetić
Slepi putnik pronađen u Embraeru E195 Austrijan erlajnsa: Let za Beč kasnio dva sata

Posada avio-kompanije Austrijan erlajns (Austrian Airlines) pronašla je slepog putnika u putničkoj kabini aviona Embraer E195 neposredno pre planiranog leta iz Košica (KSC) za Beč (VIE), zbog čega je polazak odložen za više od dva sata dok su sprovedene dodatne bezbednosne provere.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u petak 24. jula na Međunarodnom aerodromu Košice. Prema navodima slovačkog lista The Slovak Spectator, muškarac u pedesetim godinama tokom noći je ušao u terminal aerodroma, gde se poslužio hranom i kafom u zatvorenim, ali neobezbeđenim ugostiteljskim objektima. Foto Austrian Airlines Kada mu je zaposleni rekao da šalteri za prijavu putnika nisu otvoreni jer u to vreme nije bilo letova, udaljio se iz terminala. Nadzorne
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