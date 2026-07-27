‘Nikad nismo videli ovakav požar’: Vatrena stihija stigla do Bordoa

BBC News pre 2 sata | Kačela Smit; Tara Mevavala

EPA Vatrogasci pokušavaju da ugase požar na jugu Francuske

Francuski vatrogasci svim silama se danju i noću bore protiv šumskih požara koji su stigli do predgrađa Bordoa na jugozapadu Francuske.

Oko 220.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj, dok je u susednoj Španiji više od 75.000 ljudi.

Dodatnih 30.000 u Španiji dobilo je naređenje da se skloni, saopštile su vlasti tokom vikenda, dok se Evropa suočava sa intenzivnim letnjim toplotnim talasom.

„Ovo je požar kakav nikada ranije nije viđen“, rekao je Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa.

Sestas je jedno od predgrađa koje se nalazi odmah izvan glavnog gradskog područja Bordoa i odakle su hiljade ljudi evakuisane iz kuća i vikendica.

Požari, koji su izbili prošle nedelje blizu atlantske obale, sada su udaljeni 15 kilometara od ulaznih tačaka u glavno metropolitansko područje Bordoa.

Glavni rizik je da će temperature u Bordou porasti na 37 stepeni Celzijusa kasnije ove nedelje, prema prognozama francuske meteorološke službe.

„Trka je sa vremenom pre nego što se toplotni talas vrati“, dodao je Stefe.

Vlada predsednika Emanuela Makrona će razgovarati o situaciji sa šumskim požarima na sastanku kabineta u ponedeljak.

Do sada u julu, prosečne visoke temperature u regionu Akvitanije iznosile su 32,2 stepena Celzijusa, što je 7,3 stepena iznad normalnog maksimuma za taj mesec između 1961. i 1990, prema Rojtersovom klimatskom monitoru.

EPA Biskaros, jug Francuske

U borbi sa požarima nadomak francuskog grada Bordoa pre nekoliko dana poginula su dvojica vatrogasaca.

Reuters Evakuisani stanovnici Bordoa

BBC

BBC

U Španiji vatrogasci i hitne službe upozoravaju da je borba protiv vatre u požarima blizu Madrida „izvan njihovih moći".

Španska Vlada je proglasila vanrednu situaciju dok je 25.000 ljudi evakuisano iz oblasti oko Madrida.

Oko 40.000 ljudi dobilo je uputstva da ne izlazi iz kuća i preduzme mere zaštite.

Požari su izbili duž obala Atlantika početkom nedelje, prvo u šumama i oblastima sa niskim rastinjem.

Francuske vlasti su naredile evakuaciju celog poluostrva Kap Fere (Lež-Kap Fere) na jugozapadnoj obali, popularnog turističkog odredišta.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je situacija u vezi sa šumskim požarima u zemlji „veoma napeta“, posebno u regionu Žironda.

Makron je rekao da je zatražio pomoć od Evropske unije i da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara.

EPA Francuska vatrogaskinja

EPA

AFP via Getty Images Pripadnici hitnih službi gase požare u francuskom regionu Žirondi

Joanna Kent/BBC Nebo iznad poluostrva Leže-Kap-Fere bilo je tamno od dima 23. jula

'Najgori požar u istoriji regiona'

DAMIEN REMBERT HANDOUT/EPA/Shutterstock

Borbu sa šumskim požarima vode i Španija i Italija.

Španska vlada je proglasila nacionalnu vanrednu situaciju jer šumski požari nekontrolisano bukte u ​​nekoliko područja blizu glavnog grada Madrida.

Nekoliko hiljada ljudi je dobilo naređenje da napusti domove na više lokacija zapadno i južno od prestonice.

Područje se suočava sa „savršenom olujom“ - visokim temperaturama, neumoljivim vetrom i nekoliko vatrenih talasa, ukazala je Izabel Dijaz Ajuso, predsednica regiona Madrid.

„Najgori požar u istoriji regiona.

„Situacija je potpuno katastrofalna“, rekla je, dodajući da je prioritet spasavanje života.

Pedro Sančez, premijer Španije, pozvao je na oprez, upozoravajući da požari „pustoše hiljade hektara“ i pogađaju brojne zajednice.

Reuters Požar se proširio preko planina Burgohondo u Avili, u Španiji.

„Bilo je užasno“, izjavio je Arturo Varas Gonzalez, gradonačelnik El Tjemla, u Avili, jednom od pogođenijih područja u Španiji.

Hose Kobos je uspeo da pobegne sa suprugom i tri psa.

„Dim je bio neverovatno gust. Nismo mogli da dišemo", ispričao je kasnije za Antenu 3.

BBC

Više desetina požara trenutno bukti na Siciliji, najvećem italijanskom i mediteranskom ostrvu.

Zbog deset većih požara su organizovane preventivne evakuacije stanovništva, rekao je Salvo Kokina, šef Civilne zaštite Sicilije.

Ljudski faktor doveo je do izbijanja požara, dodao je.

Temperature u više evropskih zemalja tokom juna su dostigle istorijske rekorde.

U najmanje 95 odsto evropskih zemalja temperature u 2025. bile su iznad proseka, a stručnjaci ocenjuju da je Evropa kontinent koji se najbrže zagreva.

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(BBC News, 07.27.2026)