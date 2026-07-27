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Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

U ekspediciji je bilo sedam planinara iz Bosne i Hercegovine, samo dvojica su uspeli da se spasu. Ministarstvo za vanredne situacije Rusije objavilo dramatičan snimak potrage za telima.

BBC News pre 1 sat
elbrus, uspon planinara na elbrus
REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Pogled na Elbrus, najviši planinski vrh Evrope (arhivska fotografija)

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine (BiH) poginulo je na Elbrusu, na Kavkazu, nakon što je sedmočlana ekspedicija bez angažovanog vodiča zatražila pomoć tokom silaska sa planine, javili su ruski i sarajevski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti.

Grupa od sedam državljana BiH samostalno je krenula u uspon na Elbrus, najviši evropski vrh, javio je Rojters, pozivajući se na RIA Novosti.

Članovi ekspedicije došli su 25. jula uveče na visinu od oko 5.100 metara, u predelu planinskog sedla, ali nisu mogli da nastave silazak i uputili su poziv za pomoć.

Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije krenuli su ka mestu nesreće odmah po prijemu poziva, u 21.21 prema moskovskom vremenu.

Osmočlana spasilačka ekipa najpre je pronašla tela dvojice nastradalih, dok su tela preostalih troje kasnije otkrivena u blizini vrha planine.

Sarajevsko Oslobođenje piše da je u ekspediciji učestvovalo sedam planinara iz Zenice.

Svi su bili bili iskusni alpinisti sa brojnim usponima na vrhove više od 5.000 metara, a neki od njih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica i Planinarskog društva Vedro.

Među poginulima su bračni par i lekarka koja je radila u zeničkoj bolnici.

Na društvenim mrežama deli se fotografija muža i žene i njihove mačke, nazvavši se 'Trio fantastiko', a koji su prethodnih godina zajedno sa ljubimcem išli na planinarske avanture.

Dan pre tragedije, na Fejsbuku su objavili fotografije sa njihovom mačkom, uz komentar: 'Držite nam palčeve - pred nama je najveći izazov do sada... Macika kreće ka najvišem vrhu Evrope".

Nesreću su preživela dvojica muškaraca.

Jedan je uspeo samostalno da se spusti i obavesti spasilačke službe, dok je drugog tokom potrage pronašla spasilačka ekipa.

Obojici je ukazana pomoć na licu mesta, a Ministarstvo zdravlja Kabardino-Balkarije saopštilo je da su zadobili lakše povrede i da im nije bilo potrebno bolničko lečenje.

Lokalne vlasti su 26. jula saopštile da su pronađena tela još trojice poginulih, da je poznata njihova lokacija, ali da ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće da dođu do njih i odnesu ih.

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije objavilo je snimak pripadnika spasilačkih službi kako se kroz snažan vetar, mećavu i gotovo potpunu nepreglednost probijaju nepristupačnim terenom najvišeg vrha Evrope.

Istražitelji utvrđuju uzroke tragedije.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić uputio je saučešće porodicama stradalih i najavio da će Vlada FBiH obezbediti podršku za transport tela iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu.

Elbrus, ugašeni vulkan na Velikom Kavkazu, visok 5.642 metra, najviši je vrh Rusije i Evrope.

Zbog naglih promena vremena, niskih temperatura i složenih visokogorskih uslova, smatra se jednom od najopasnijih planina za uspon.

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(BBC News, 07.27.2026)

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