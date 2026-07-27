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'Trka s vremenom pre toplotnog talasa': Francuska i Španija u borbi protiv šumskih požara

Situaciju u obe zemlje otežavaju ogromne vrućine, a u petak se očekuje temperatura od 44 stepena Celzijusa u nekim mestima.

BBC News pre 6 minuta  |  Kačela Smit; Tara Mevavala
Vatrogasci gase požar
EPA
Vatrogasna ekipa gasi šumski požar u Sen Žan d'Ijaku 27. jula

Dok letnji toplotni talasi ponovo stižu u brojne evropske zemlje, Francuska i Španija nastavljaju borbu sa velikim požarima, koji su već progutali desetine hektara šuma.

Francuski vatrogasci su se suočili sa „neviđenom situacijom" u regionu Žironde na jugozapadu zemlje, pošto se šumski požari šire „potpuno nepredvidivo", rekao je Loran Nunjez, ministar unutrašnjih poslova.

Požari su stigli do predgrađa Bordoa, najvećeg grada tog regiona, a dosad je izgorelo 40.000 hektara šume, što je dvostruko više nego 2022, kada su takođe zabeleženi veliki požari, dodao je.

„(Požar) je nazavisan, samoodrživ i širi se u svim pravcima.

„Teško ga je kontrolisati", kaže Nunjez.

Francuski predsednik Emanuel Makron posetio je u ponedeljak vatrogasce u Bordou, a prethodno je prisustvovao sastanku vlade na kojem se raspravljalo o borbi protiv požara.

Oko 220.000 ljudi je dosad evakuisano u Francuskoj, a u susednoj Španiji više od 105.000.

„Ovakav požar nikada ranije nije viđen“, rekao je Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa.

Sestas je jedno od predgrađa koje se nalazi odmah izvan glavnog gradskog područja Bordoa, odakle su hiljade ljudi evakuisane iz kuća i vikendica.

Požari, koji su izbili prošle nedelje blizu obale Atlantika, sada su udaljeni 15 kilometara od ulaznih tačaka u glavno metropolitansko područje Bordoa.

Glavni rizik je da će temperature u Bordou porasti na 37 stepeni Celzijusa kasnije ove nedelje, prema prognozama francuske meteorološke službe.

„Trka je sa vremenom pre nego što se toplotni talas vrati“, dodao je Stefe.

Emanuel Makron u poseti vatrogascima
KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS
Vatrogasni kamioni na terenu u mestu San-Žan D'Ilak
REUTERS/Florion Goga
Vatrogasni kamioni na terenu u mestu San-Žan D'Ilak na jugu Francuske

U regionu Žironde nemaju dovoljno vatrogasaca i vatrogasnih kamiona kako bi se izborili sa požarima, a nema ih ni cela Francuska, tvrdi Žan Luk Glejze, lokalni zvaničnik, za BBC.

„Nije moguće da postavimo vatrogasne kamione na svakih 100 ili 300 metara oko vatre", dodaje.

Gašenje požara na jugu Francuske
Reuters
Gašenje požara na jugu Francuske
Biskaros, jug Francuske
EPA
Biskaros, jug Francuske

U borbi sa požarima nadomak francuskog grada Bordoa pre nekoliko dana poginula su dvojica vatrogasaca.

Evakuisani stanovnici Bordoa
Reuters
Evakuisani stanovnici Bordoa

Britanka Rejčel Hanberi, koja živi blizu Bordoa, kaže da je ceo region pogođen i da požari ne jenjavaju.

„Imala sam osećaj kao da smo u ratnoj zoni, ljudi su bili ogrnuti termo-ćebadima.

„Oni nisu imali gde da odu. Ponudili smo im smeštaj u našoj kući", kaže ona za BBC.

Naglašava da je zajednica „pretrpela ogromne gubitke" i dodaje:

„Stres i trauma koje osećate su ogromni."

požari u francuskoj
BBC
požari u Francuskoj
BBC

U Španiji je evakuisano više od 105.000 ljudi zbog pretnje od vatrene stihije, ponajviše u okolini Madrida i Avile.

Vatrogasci se bore i sa novim požarom u okoloni Valensije, gde je 15.000 ljudi privremeno moralo da napusti domove.

BBC tim za proveru informacija je na osnovu satelitskih snimaka utvrdio da je zapadno od Madrida već izgorelo 27.000 hektara šume i rastinja.

Narednih dana očekuju se veoma visoke temperature u centralnoj i jugozapadnoj Španiji, kao i na Kanarskim ostrvima, zbog čega je izdato upozorenje vlade.

Do srede će temperature biti između 39 i 41 stepena Celzijusa, a očekuje se da će petak biti najvreliji sa temperaturama i do 44 stepena u nekim mestima.

U Španiji je zabeležena najmanja količina padavina u junu u istoriji, jer je palo samo 39 odsto kiše u odnosu na prosek za taj mesec.

Prosečne mesečne temperature u julu mogle bi da budu najviše u jednom mesecu od kada se prikupljaju podaci, ali to će biti utvrđeno kada se mesec završi.

U Španiji vatrogasci i hitne službe upozoravaju da je borba protiv vatre u požarima blizu Madrida „izvan njihovih moći".

Požari su izbili duž obala Atlantika početkom nedelje, prvo u šumama i oblastima sa niskim rastinjem.

Francuske vlasti su naredile evakuaciju celog poluostrva Kap Fere (Lež-Kap Fere) na jugozapadnoj obali, popularnog turističkog odredišta.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je situacija u vezi sa šumskim požarima u zemlji „veoma napeta“, posebno u regionu Žironda.

Makron je rekao da je zatražio pomoć od Evropske unije i da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara.

Francuska vatrogaskinja
EPA
Francuska vatrogaskinja
požari u Francuskoj
EPA
Vatrogasni kamioni u regionu žironda pogođenoj požarima
AFP via Getty Images
Pripadnici hitnih službi gase požare u francuskom regionu Žirondi
Nebo iznad poluostrva Leže-Kap-Fere bilo je tamno od dima 23. jula
Joanna Kent/BBC
Nebo iznad poluostrva Leže-Kap-Fere bilo je tamno od dima 23. jula

'Najgori požar u istoriji regiona'

Španska vlada je proglasila nacionalnu vanrednu situaciju.

Područje se suočava sa „savršenom olujom“ - visokim temperaturama, neumoljivim vetrom i nekoliko vatrenih talasa, ukazala je Izabel Dijaz Ajuso, predsednica regiona Madrid.

„Najgori požar u istoriji regiona.

„Situacija je potpuno katastrofalna“, rekla je, dodajući da je prioritet spasavanje života.

Pedro Sančez, premijer Španije, pozvao je na oprez, upozoravajući da požari „pustoše hiljade hektara“ i pogađaju brojne zajednice.

Vatrogasac u punoj opremi gasi požar
DAMIEN REMBERT HANDOUT/EPA/Shutterstock
Oblak dima se širi preko zelene površine
Reuters
Požar se proširio preko planina Burgohondo u Avili, u Španiji.

„Bilo je užasno“, izjavio je Arturo Varas Gonzalez, gradonačelnik El Tjemla, u Avili, jednom od pogođenijih područja u Španiji.

Hose Kobos je uspeo da pobegne sa suprugom i tri psa.

„Dim je bio neverovatno gust. Nismo mogli da dišemo", ispričao je kasnije za Antenu 3.

požari u španiji, požari u blizini madrida
BBC

Više desetina požara trenutno bukti na Siciliji, najvećem italijanskom i mediteranskom ostrvu.

Zbog deset većih požara su organizovane preventivne evakuacije stanovništva, rekao je Salvo Kokina, šef Civilne zaštite Sicilije.

Ljudski faktor doveo je do izbijanja požara, dodao je.

Temperature u više evropskih zemalja tokom juna su dostigle istorijske rekorde.

U najmanje 95 odsto evropskih zemalja temperature u 2025. bile su iznad proseka, a stručnjaci ocenjuju da je Evropa kontinent koji se najbrže zagreva.

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(BBC News, 07.27.2026)

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