NIS podneo novi zahtev za licencu Ministarstvu finansija SAD

Beta pre 1 sat

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije., saznaje Radio televizija Srbije (RTS).

Postojeća licenca za rad NIS-u koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD, ističe 31. jula, piše na sajtu RTS-a.

Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom "Gaspromnjeft" o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u a ta dozvola, takođe, ističe 31. jula.

Prema saznanjima RTS-a, sada se očekuje odluka američkog ministarstva finansija o novom zahtevu NIS-a za nastavak rada.

NIS je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

(Beta, 27.07.2026)

Povezane vesti »

NIS podneo novi zahtev za licencu za nastavak rada

NIS podneo novi zahtev za licencu za nastavak rada

Sputnik pre 33 minuta
NIS podneo novi zahtev za licencu za rad

NIS podneo novi zahtev za licencu za rad

Radio 021 pre 13 minuta
NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

N1 Info pre 1 sat
NIS podneo novi zahtev za produženje licence za rad

NIS podneo novi zahtev za produženje licence za rad

Slobodna Evropa pre 53 minuta
NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

Blic pre 1 sat
NIS podneo novi zahtev za licencu Ministarstvu finansija SAD

NIS podneo novi zahtev za licencu Ministarstvu finansija SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Trka sa vremenom! NIS zatražio novu licencu od SAD za nastavak rada, važeća ističe 31. jula

Trka sa vremenom! NIS zatražio novu licencu od SAD za nastavak rada, važeća ističe 31. jula

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

Danas pre 1 sat
I CERN učestvuje na izložbi Ekspo 2027 Beograd

I CERN učestvuje na izložbi Ekspo 2027 Beograd

Danas pre 3 sata
Ekonomičnija vožnja: Jedna navika za volanom može značajno smanjiti potrošnju goriva

Ekonomičnija vožnja: Jedna navika za volanom može značajno smanjiti potrošnju goriva

N1 Info pre 23 minuta
NIS podneo novi zahtev za licencu za nastavak rada

NIS podneo novi zahtev za licencu za nastavak rada

Sputnik pre 33 minuta
Velika investicija u Italiji: Za vodovod i kanalizaciju stiže 450 miliona evra

Velika investicija u Italiji: Za vodovod i kanalizaciju stiže 450 miliona evra

Euronews pre 33 minuta