Poslanici započeli sednicu o nepoverenju Vladi

Beta pre 34 minuta

Poslanici u Skupštini Srbije započeli su sednicu o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Sednici prisustvuje i predsednik Vlade Đuro Macut, kao i nekoliko ministara.

Zahtev za vanredno zasedanje na kome će se raspravljati o nepoverenju Vladi, podnelo je 109 narodnih poslanika.

U februaru su 62 poslanika opozicije podnela predlog za glasanje o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab, a predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je sednicu sa tom tačkom dnevnog reda tek 15. aprila, više od dva meseca nakon što je predlog podnet.

Poslanici vladajuće većine više puta nisu želeli da daju kvorum da ta sednica bude održana, a predsednica parlamenta izjavila je po novom zakazivanju te sednice, da "opozicija nije imala dovoljno poslanika" za tu raspravu, pa su potpise dodali i poslanici vlasti.

Dok se sednica o nepoverenju Vladi ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu da budu raspisani.

Ukoliko Skupština odbije predlog o nepoverenju Vladi, ona nastavlja svoj mandat i moći će, u pravnom smislu, odmah da podnese ostavku predsedniku Republike.

Ukoliko Skupština usvoji predlog o nepoverenju Vladi, ili premijer Đuro Macut sam podnese ostavku, počeće da teče rok od 30 dana tokom kojeg mora da se izabere nova Vlada, a ukoliko se to ne desi, Skupština će biti raspuštena, a izbori raspisani.

Izborna kampanja za Skupštinu ne može trajati kraće od 45 ni duže od 60 dana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će parlamentarni izbori biti održani u oktobru ili novembru.

(Beta, 27.07.2026)