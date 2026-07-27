Vladan Petrov: Besmisleno očekivati da parlamentarna većina izglasa nepoverenje Vladi

Beta pre 12 minuta

Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov ocenio je danas da bi bilo besmisleno očekivati da parlamentarna većina izglasavanjem nepoverenja Vladi samu sebe razvlasti, odnosno delegitimizuje i pošalje direktno na izbore.

Dodao je da je praktično malo verovatno da će Skupština Srbije, na današnjoj sednici, izglasati nepoverenje Vladi, uprkos tome što je takva mogućnost predviđena Ustavom.
"Očekivati da ubedljiva parlamentarna većina izglasavanjem nepoverenja vladi samu sebe razvlasti, odnosno delegitimizuje i pošalje direktno na izbore, bilo bi sasvim besmisleno. Ostaje, naravno, ustavnopravna mogućnost da se formira nova vlada u roku od 30 dana, ali je i to podjednako malo verovatno", naveo je Petrov u autorskom tekstu u dnevnom listu "Politiku".

Petrov je ocenio da bi parlamentarna većina u tom slučaju priznala da je izabrala "lošu" Vladu i zamenila je novom, ne postavljajući pitanje svoje političke odgovornosti za dve Vlade koje su pale tokom njenog mandata – jedne zbog ostavke premijera, druge zbog direktnog gubitka poverenja u parlamentu.

"Prava Vlada je samo ona koja uživa poverenje i parlamenta i naroda. Ona koja ne počiva na narodnom izboru, nego na nečijem drugom, od naroda otuđenom, jeste obična politička uobrazilja, fatamorgana, simularkum", rekao je on.

Prema njegovim rečima, prema Ustavu Srbije, vladi kojoj je izglasano nepoverenje mandat odmah prestao, a nova vlada morala bi da bude izabrana u roku od 30 dana. Ukoliko se to ne dogodi, Skupština bi bila raspuštena po sili Ustava, a raspisani prevremeni parlamentarni izbori.

(Beta, 27.07.2026)

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