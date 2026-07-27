Aktiviran crveno-crni nivo! Građanima stižu hitna upozorenja: Ovo se prvi put dešava, preti najteži scenario

Evakuisano je skoro 220.000 ljudi iz 23 opštine, što je jedna od najvećih evakuacija ikada sprovedenih u Francuskoj zbog šumskih požara Najveća opasnost trenutno dolazi od mogućeg spajanja požara iz Avile i Madrida, koji su se na pojedinim mestima već približili jedan drugom Požari danas nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je