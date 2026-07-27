(Foto) Srpkinja i pet crnogoraca na Trampovoj crnoj listi "najgori od najgorih" Filmske pljačke, bombe i šverc od milijardu dolara

Američki DHS objavio je 2025. godine listu „najgori od najgorih” sa imenima osoba uhapšenih zbog teških krivičnih dela, među kojima su Milica Šumaković iz Srbije i pet državljana Crne Gore Pet Crnogoraca - Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja, Damir Pejčinović i Miralem Ljuljanović - terete se za različita teška krivična dela, uključujući oružje, drogu, falsifikovanje i nasilje Američko Ministarstvo za nacionalnu bezbednost (DHS) objavilo je krajem