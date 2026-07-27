(Foto) Srpkinja i pet crnogoraca na Trampovoj crnoj listi "najgori od najgorih" Filmske pljačke, bombe i šverc od milijardu dolara
Blic pre 11 minuta
Američki DHS objavio je 2025. godine listu „najgori od najgorih” sa imenima osoba uhapšenih zbog teških krivičnih dela, među kojima su Milica Šumaković iz Srbije i pet državljana Crne Gore Pet Crnogoraca - Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja, Damir Pejčinović i Miralem Ljuljanović - terete se za različita teška krivična dela, uključujući oružje, drogu, falsifikovanje i nasilje Američko Ministarstvo za nacionalnu bezbednost (DHS) objavilo je krajem