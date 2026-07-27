Haos na Gazeli! Zapalio se autobus, hitne službe na terenu: Stvaraju se dugačke kolone (foto)

Ekipe su na terenu i rade na rešavanju situacije "Putevi Srbije" apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu Na mostu Gazela u Beogradu u pravcu ka Nišu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna zatvorene za saobraćaj nakon što se zapalio autobus, saopštilo je danas preduzeće "Putevi Srbije" U saopštenju se navodi da su ekipe su na terenu i da će javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Kako se vidi na