Haos na Gazeli! Zapalio se autobus, hitne službe na terenu: Stvaraju se dugačke kolone (foto)

Blic pre 1 sat
Haos na Gazeli! Zapalio se autobus, hitne službe na terenu: Stvaraju se dugačke kolone (foto)
Ekipe su na terenu i rade na rešavanju situacije "Putevi Srbije" apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu Na mostu Gazela u Beogradu u pravcu ka Nišu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna zatvorene za saobraćaj nakon što se zapalio autobus, saopštilo je danas preduzeće "Putevi Srbije" U saopštenju se navodi da su ekipe su na terenu i da će javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Kako se vidi na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uklonjen autubus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

Uklonjen autubus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

N1 Info pre 29 minuta
Autubus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Autubus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Nova pre 29 minuta
Normalizovan saobraćaj na Gazeli u pravcu ka Nišu, uklonjen autobus koji se zapalio

Normalizovan saobraćaj na Gazeli u pravcu ka Nišu, uklonjen autobus koji se zapalio

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Normalizovan saobraćaj na Gazeli, uklonjen autobus koji se zapalio

Normalizovan saobraćaj na Gazeli, uklonjen autobus koji se zapalio

Insajder pre 49 minuta
Putevi Srbije: Zapalio se autobus na Gazeli, saobraćaj ka Nišu se odvija preticajnom trakom

Putevi Srbije: Zapalio se autobus na Gazeli, saobraćaj ka Nišu se odvija preticajnom trakom

Insajder pre 59 minuta
Autobus se zapalio na Gazeli, saobraćaj otežan

Autobus se zapalio na Gazeli, saobraćaj otežan

Beta pre 39 minuta
Autobus se zapalio na Gazeli, saobraćaj otežan

Autobus se zapalio na Gazeli, saobraćaj otežan

Radio sto plus pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPutevi Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Uklonjen autubus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

Uklonjen autubus koji se zapalio na Gazeli, saobraćaj normalizovan

N1 Info pre 29 minuta
Autubus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Autubus se zapalio na Gazeli: Saobraćaj normalizovan nakon uklanjanja vozila

Nova pre 29 minuta
Normalizovan saobraćaj na Gazeli u pravcu ka Nišu, uklonjen autobus koji se zapalio

Normalizovan saobraćaj na Gazeli u pravcu ka Nišu, uklonjen autobus koji se zapalio

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Iz autobusa - na stubiće: Muke građana na Terazijama, pri izlasku iz gradskog prevoza

Iz autobusa - na stubiće: Muke građana na Terazijama, pri izlasku iz gradskog prevoza

Večernje novosti pre 24 minuta
Normalizovan saobraćaj na Gazeli, uklonjen autobus koji se zapalio

Normalizovan saobraćaj na Gazeli, uklonjen autobus koji se zapalio

Insajder pre 49 minuta