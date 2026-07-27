Kada se koristi olakšica za ratu kredita, a šta kada ostanete bez posla? Otkriveno šta najviše muči građane Srbije i kako do rešenja

Blic pre 31 minuta
Kada se koristi olakšica za ratu kredita, a šta kada ostanete bez posla? Otkriveno šta najviše muči građane Srbije i kako do…
Najčešća mera pomoći je produženje roka otplate kredita, ali postoje i druge mogućnosti poput smanjenja kamatne stope ili privremenog zastoja otplate Cilj ovih mera je olakšavanje korisnicima da prevaziđu finansijske poteškoće i nastave sa redovnom otplatom svojih obaveza Posle prvog ciklusa izveštavanja o primeni novih pravila za pomoć građanima koji imaju problema sa otplatom kredita, Narodna banka Srbije ocenjuje da sistem funkcioniše. Prvi podaci pokazuju da
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