Pretio pištoljem ženi i maloletnim ćerkama! Užas u Pančevu: Policija pronašla još oružja, vređao i policijskog službenika…

Muškarac M.P. (51) iz okoline Pančeva uhapšen je zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno posedovanje oružja Policija mu je nakon pretresa oduzela pištolj, karabin sa optikom, lovačku pušku i veću količinu municije bez dozvole Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (51) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i