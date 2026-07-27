Pretio pištoljem ženi i maloletnim ćerkama! Užas u Pančevu: Policija pronašla još oružja, vređao i policijskog službenika

Blic pre 2 sata
Pretio pištoljem ženi i maloletnim ćerkama! Užas u Pančevu: Policija pronašla još oružja, vređao i policijskog službenika…
Muškarac M.P. (51) iz okoline Pančeva uhapšen je zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno posedovanje oružja Policija mu je nakon pretresa oduzela pištolj, karabin sa optikom, lovačku pušku i veću količinu municije bez dozvole Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (51) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i
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