"Rekli su nam da je previše opasno" NASA zna kako da skrene asteroid, ali može li japanska sonda to da izvede?

"Ova misija može se posmatrati kao demonstracija koncepta brzog izviđanja u okviru planetarne odbrane", rekao je japanski tim Prema NASA-i, najveća potencijalna opasnost je asteroid 101955 Benu Proletanje japanske svemirske sonde” Hajabusa 2” pored asteroida Torifune veliki je iskorak u oblasti planetarne odbrane, koji takođe pokazuje rastuće sposobnosti Japana u istraživanju svemira i zaštiti Zemlje od kosmičkih pretnji. “Hajabusa2” uspešno je proletela na