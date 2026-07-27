Šta su kompanije jednorozi? Ominimo postao prvi srpski Unicorn: Evo zašto je to važno za zemlju zemlju i ovaj deo Evrope

Blic pre 41 minuta
Šta su kompanije jednorozi? Ominimo postao prvi srpski Unicorn: Evo zašto je to važno za zemlju zemlju i ovaj deo Evrope

Ominimo zapošljava mlade talente iz Srbije, ulaže u lokalnu zajednicu i obrazovanje, a planira širenje na globalno tržište, posebno u SAD.

Za manje od dve godine, kompanija je dostigla skoro milion korisnika, ostvarila promet od preko 350 miliona dolara i posluje profitabilno od samog početka. Srbija je dobila svog prvog "jednoroga” – kompaniju Ominimo, koja je nakon uspešnog zatvaranja investicione runde Serije B dostigla tržišnu vrednost od neverovatnih 1,6 milijardi dolara. Na ovaj način, Ominimo je postao najvrednija osiguravajuća kompanija na prostoru bivše Jugoslavije i svrstao se među
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