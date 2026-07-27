Užas u Parizu! Tri žene, među kojima je i trudnica, izbodene na ulici: Kod napadača pronađena dva noža

Blic pre 4 sati
Užas u Parizu! Tri žene, među kojima je i trudnica, izbodene na ulici: Kod napadača pronađena dva noža

Jedna od izbodenih žena nalazi se u kritičnom stanju Osumnjičeni 31-godišnji muškarac uhapšen je na licu mesta Tri ženske osobe, među kojima je i jedna za koju se veruje da je trudna, izbodene su na ulici u Parizu oko 11.30 sati po lokalnom vremenu. "Hitne službe su im pružile pomoć i prevezle ih u bolnicu", saopštila je policija.

Jedna od žrtava je u kritičnom stanju. Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za koga se veruje da ima psihičke probleme, uhapšen je na licu mesta nakon policijske intervencije. On je u trenutku napada imao kod sebe dva noža, javlja "Dejli mejl". Navodno, prolaznici su savladali muškarca, da bi ubrzo pritrčao policajac koji nije bio na dužnosti i priveo ga, piše "Indipendent". Kako je objavio francuski "Figaro", kada je uhapšen, napadač je rekao: "Alah mi je naredio".
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