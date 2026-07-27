(Video) "Tukao me je tako da ne napravi modrice, ako ih i bude, stavim šminku i namestim osmeh": Maja je godinama trpela batine muža i jezive pretnje, a onda je rečenica ćerke sve promenila

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(Video) "Tukao me je tako da ne napravi modrice, ako ih i bude, stavim šminku i namestim osmeh": Maja je godinama trpela…

Maja je preživela godine psihičkog i fizičkog nasilja, koje je počelo suptilnim manipulacijama i izolacijom, a kulminiralo brutalnim zlostavljanjem.

Strah, sramota i pretnje porodici sprečavali su je da napusti nasilnika, a njeno zdravlje je ozbiljno narušeno usled stalnog stresa. Maja je, kao i mnoge žene, na početku mislila da živi pravu bajku, ne sluteći da će se njeno "savršenstvo" pretvoriti u godine stravičnog psihičkog i fizičkog nasilja. Danas, kao hrabra žena koja je uspela da se izvuče iz pakla, Maja je odlučila da progovori za javnost, ogolivši najdublje rane i mračne tajne koje su se godinama krile
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