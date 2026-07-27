Letujete u Grčkoj? Očekujte zadržavanja: Na ovim graničnim prelazima biće obustavljen rad

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Letujete u Grčkoj? Očekujte zadržavanja: Na ovim graničnim prelazima biće obustavljen rad

Ilustracija: ChatGPT Građani Srbije koji danas putuju automobilom ka Grčkoj trebalo bi da računaju na duža zadržavanja na granici.

Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA upozorila je da će rad na više graničnih prelaza između Severne Makedonije i Grčke biti privremeno obustavljen u jutarnjim časovima. Prema informacijama koje je objavila YUTA, obustava će trajati od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Mera se odnosi na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima: Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki
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