Dekan Filozofskog u Nišu: Ukinuta budžetska mesta na master i doktorskim studijama na tri departmana

Danas pre 2 sata  |  Beta
Dekan Filozofskog u Nišu: Ukinuta budžetska mesta na master i doktorskim studijama na tri departmana

Vlada Srbije ukinula je Filozofskom fakultetu u Nišu budžetska mesta za master i doktorske studije na departmanima za srpski jezik, istoriju i ruski jezik i književnost, potvrdio je danas za agenciju Beta dekan tog fakulteta Vladimir Jovanović.

On je kazao da Filozofski fakultet nije još dobio zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta, već su to saznali iz medija. U odluci Vlade Srbije o broju studenta za upis u prvu godinu master i doktrskih studija navedeno je da 1.111 budžetskih mesta pripada Univerzitetu u Nišu, a od tog broja 97 pripada Filozofskom fakultetu. Međutim, pored broja 97 upisana je zvezdica i napomena da u taj broj ne ulaze master i doktorske studije istorije, srpskog jezika i
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