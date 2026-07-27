Dvoje poginulo, petoro povređeno u pucnjavi u Sijetlu, jedan osumnjičeni uhapšen

Jedan osumnjičeni je uhapšen i policija traga za drugim, posle sinoćne pucnjave tokom festivala hrane u Sijetlu, američkoj saveznoj državi Vašington, u kojoj je poginulo troje ljudi a četvoro je povređeno, naveli su zvaničnici.

Prethodno je javljeno da je dvoje ljudi poginulo a petoro povređeno od kojih je jedna osoba bila u teškom stanju. Kako su javili zvaničnici ta osoba je kasnije umrla u bolnici. Istražitelji veruju da su dvoje osumnjičenih pucali jedno na drugo i da nema dalje pretnje za javnost, rekao je pomoćnik šefa policije Sijetla Tajron Dejvis. On je rekao da policija nema opis osumnjičenog za kojim se traga. Dejvis je rekao da je dvoje ljudi poginulo na licu mesta a treća