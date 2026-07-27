Masovna tuča radnika u Novom Sadu, upotrebljeni i noževi

Na gradilištu na uglu Vršačke ulice i Ulice Jovana Popovića na Telepu u Novom Sadu danas je oko 13 časova došlo do masovne tuče, a prema prvim informacijama, korišćene su metalne šipke, dok pojedini navodi ukazuju da su upotrebljeni i noževi.

Prema nezvaničnim saznanjima, sukob je izbio nakon kraće svađe radnika, uglavnom stranih državljana iz Azerbejdžana i Turske, i grupe ljudi koje je, kako se tvrdi, angažovao investitor gradilišta, prenosi Razglas.news. Kao mogući razlog sukoba pominje se nezadovoljstvo radnika zbog uslova rada i isplate zarada, ali te informacije nisu zvanično potvrđene. Na više mesta duž ulice vidljivi su tragovi krvi. Policija je izašla na lice mesta, privela veći broj osoba i