‘Nikad nismo videli ovakav požar’: Vatrena stihija stigla do Bordoa

Francuski vatrogasci svim silama se danju i noću bore protiv šumskih požara koji su stigli do predgrađa Bordoa na jugozapadu Francuske.

Oko 220.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj, dok je u susednoj Španiji više od 75.000 ljudi. Dodatnih 30.000 u Španiji dobilo je naređenje da se skloni, saopštile su vlasti tokom vikenda, dok se Evropa suočava sa intenzivnim letnjim toplotnim talasom. „Ovo je požar kakav nikada ranije nije viđen“, rekao je Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa. Sestas je jedno od predgrađa koje se nalazi odmah izvan glavnog gradskog područja Bordoa i odakle su hiljade ljudi