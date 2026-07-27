Osumnjičeni za napad na učesnike Parade ponosa u Berlinu ubijen u sukobu sa policijom

Osumnjičeni za navodni islamistički teroristički napad na Paradi ponosa u Berlinu ubijen je posle policijske intervencije.

Pronađen je u zapadnom delu grada, gde je, prema navodima zvaničnika, pokušao da napadne policajce nožem. Pripadnici specijalne jedinice upotrebili su vatreno oružje i osumnjičeni je ubijen. Tokom Parade ponosa u Berlinu u subotu uveče, osumnjičeni Abdul B. uleteo je belim kombijem u masu. Jedna žena je poginula, dok je 29 ljudi povređeno. Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da je napad „užasan čin“ i obećao temeljnu istragu. „Ovo je napad na naše slobodno i