Pokušaj uspona koji je odneo pet života: Zašto je Elbrus jedna od najsmrtonosnijih planina na svetu?

Velika tragedija dogodila se na ruskoj planini Elbrus.

Pet bosanskohercegovačkih alpinista iz Zenice smrtno je stradalo, dok je dvoje spašeno tokom pokušaja uspona na ovaj najviši planinski vrh u Evropi i Rusiji. U tragediji su poginuli: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Jedan od preživelih sam se spustio sa planine i pozvao pomoć dok su drugog kasnije pronašli spasioci. U pitanju su Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Ruske spasilačke službe i dalje sprovode složenu akciju