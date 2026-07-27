Srpski dubl skul doveslao do bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Srpski veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili su bronzanu medalju u dubl skulu na Svetskom prvenstvu mlađih seniora u nemačkom Duizburgu.

Rajković i Ostojić su do bronze u disciplini laki skul došli vremenom od 6:33,99 minuta, pobedu je zabeležila posada Nemačke (6:30,25), dok je srebro pripalo Francuskoj (6:32,40). Čestitke na osvojenoj medalji uputili su koordinator reprezentativnog programa Veslačkog saveza Srbije (VSS) za mlađe seniorske, juniorske i kadetske selekcije Aleksandar Ivković, kao i predsednik VSS-a Marko Marjanović. „Treće mesto na svetu predstavlja veliki uspeh za srpsko veslanje i