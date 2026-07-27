Srpski dubl skul doveslao do bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Danas pre 11 sati  |  Beta
Srpski dubl skul doveslao do bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Srpski veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili su bronzanu medalju u dubl skulu na Svetskom prvenstvu mlađih seniora u nemačkom Duizburgu.

Rajković i Ostojić su do bronze u disciplini laki skul došli vremenom od 6:33,99 minuta, pobedu je zabeležila posada Nemačke (6:30,25), dok je srebro pripalo Francuskoj (6:32,40). Čestitke na osvojenoj medalji uputili su koordinator reprezentativnog programa Veslačkog saveza Srbije (VSS) za mlađe seniorske, juniorske i kadetske selekcije Aleksandar Ivković, kao i predsednik VSS-a Marko Marjanović. „Treće mesto na svetu predstavlja veliki uspeh za srpsko veslanje i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bravo! Srpski veslači osvojili bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Bravo! Srpski veslači osvojili bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoNemačkaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Seča u Minhenu: Bajern ne računa na ove igrače

Seča u Minhenu: Bajern ne računa na ove igrače

Kurir pre 1 sat
Bravo! Srpski veslači osvojili bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Bravo! Srpski veslači osvojili bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Telegraf pre 1 sat
Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Pirotske vesti pre 4 sati
Ilić: Zaslužena pobeda, zadovoljan sam reakcijom igrača

Ilić: Zaslužena pobeda, zadovoljan sam reakcijom igrača

Politika pre 4 sati
Pirot 3x3 pobednik FIBA 3x3 Turnira u Šapcu!

Pirot 3x3 pobednik FIBA 3x3 Turnira u Šapcu!

Plus online pre 5 sati