Tadej Pogačar pobedio na Tur d’Fransu i ušao u Top 5 velikana

Slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tur d’Fransu i tako izjednačio rekord po broju trijumfa na najprestižnijoj svetskoj biciklističkoj trci.

Vozač ekipe Emirejts je bez problema priveo kraju 21. i poslednju etapu u Parizu, čime je potvrdio ubedljivu pobedu u generalnom plasmanu. Dvadesetsedmogodišnji Slovenac trku je završio sa prednošću od šest minuta i 26 sekundi u odnosu na Belgijanca Remka Evenepula iz Red Bul Bore, dok je treće mesto zauzeo njegov timski kolega iz Emirejtsa, 22-godišnji Meksikanac Isak del Toro, kojem je ovo bio debitantski nastup na Tur d’Fransu. Pogačar je slavio na ovogodišnjem