U Francuskoj od početka godine u šumskim požarima izgorelo 115.000 hektara

Šumski požar koji besni u regionu Žironda nastavio je danas da se širi nakon što je već doveo do evakuacije 220.000 ljudi od srede, a izgorelo je 42.000 hektara, izjavio je večeras francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i dodao da je od početka godine izgorelo 115.000 hektara. „Moramo stvari gledati mirno, naravno, ali i realno. Imamo požar koji nije pod kontrolom, koji se kreće ka području Bordoa. To je nestabilan požar, koji se sam potpiruje“,