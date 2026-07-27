U Francuskoj od početka godine u šumskim požarima izgorelo 115.000 hektara

Danas pre 5 sati  |  Beta
U Francuskoj od početka godine u šumskim požarima izgorelo 115.000 hektara
Šumski požar koji besni u regionu Žironda nastavio je danas da se širi nakon što je već doveo do evakuacije 220.000 ljudi od srede, a izgorelo je 42.000 hektara, izjavio je večeras francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i dodao da je od početka godine izgorelo 115.000 hektara. „Moramo stvari gledati mirno, naravno, ali i realno. Imamo požar koji nije pod kontrolom, koji se kreće ka području Bordoa. To je nestabilan požar, koji se sam potpiruje“,
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