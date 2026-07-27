Sednica o nepoverenju Vladi Srbije: Rasprava u parlamentu ili predizborno pozicioniranje?

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Sednica o nepoverenju Vladi Srbije: Rasprava u parlamentu ili predizborno pozicioniranje?

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na dnevnom redu naći će se samo jedna tačka - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Lazar Pavlović, politikolog i savetnik ministra informisanja, ocenio je da je neophodno podići nivo političke kulture, dok Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja smatra da je izborna kampanja već u toku i da će politički akteri sednicu iskoristiti za predizborno pozicioniranje. "Ono čemu se nadam jeste da će ovog puta opozicija pokazati konstruktivnost, makar u raspravi u parlamentu, jer mislim da je krajnje vreme da se nešto u tom pogledu promeni",
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