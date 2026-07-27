Snimak napada u Parizu: Napadač imao dva noža, posle hapšenja rekao da mu je "Alah naredio" (uznemirujući video)

Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući video-snimak napada nožem u Parizu.

U napadu su najmanje tri osobe povređene, a ubrzo je uhapšen jedan osumnjičeni muškarac, javio je Figaro, pozivajući se na policijske izvore. Tri povređene osobe prebačene su u bolnicu, a njihovi životi nisu u opasnosti, saznaje BFM iz više izvora. ‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — « C’est Allah qui me l’a ordonné » : Une ATTAQUE AU COUTEAU vient d’avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy. Un individu a poignardé 3 femmes, dont l’une serait enceinte. L’une des