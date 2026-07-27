Uhapšena žena iz Kragujevca: Osumnjičena da je firmu oštetila za 36 miliona dinara

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uhapšena žena iz Kragujevca: Osumnjičena da je firmu oštetila za 36 miliona dinara
Policija je uhapsila V. P. (64) iz Kragujevca, osumnjičenu da je izvršila krivično delo zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist drugim preduzetničkim radnjama u ukupnom iznosu od 36.199.000 dinara, a na štetu privrednog društva iz Kragujevca. Ona je, kako se sumnja, vršila neistinitа knjiženja u poslovnim knjigama, čime je pojedinim kupcima omogućila dalje preuzimanje robe bez izmirenja prethodnih
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