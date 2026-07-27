Srbija dobila prvog „jednoroga”: Startap Ominimo dostigao vrednost od 1,6 milijardi dolara

Forbes pre 29 minuta  |  Forbes Srbija
Srbija dobila prvog „jednoroga”: Startap Ominimo dostigao vrednost od 1,6 milijardi dolara
Srbija je dobila svog prvog „jednoroga”. Kompanija Ominimo zatvorila je investicionu rundu Serije B uz učešće investicionog ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dostigavši tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara. Ominimo razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i gradio kvalitetniji portfolio osiguranja.
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